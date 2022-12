El Nyan Cat logró una valoración de 500 mil dólares gracias al NFT | Fuente: RPP

El incremento de transacciones digitales ha provocado dos situaciones beneficiosas durante estos últimos años. Por un lado, las operaciones se han vuelto más seguras y los procesos han logrado una robustez que añade confianza a los usuarios. Por otro lado, las tecnologías usadas para este formato han ganado más relevancia y han comenzado a añadirse como soporte a otras áreas transaccionales, como el arte digital. Gracias a esto, el primer tuit de Jack Dorsey se puede vender a 2,5 millones de dólares.

¿Qué es NFT y por qué se habla tanto de esto?

Un Token no Fungible, o NFT por sus siglas en inglés, es un token criptográfico que le permite a un producto digital tener una identidad – es único en su género -, autenticidad – es un producto válido y verdadero – y trazabilidad – permite monitorear quién lo tiene y cuánto cuesta – para poder asignarle un valor en un mercado determinado.

Piensa en las firmas coleccionables de personajes célebres, y proyecta ese aprendizaje en un producto digital. La rúbrica de Steve Jobs, fundador de Apple, es escasa y, por esa razón, los documentos que llevan su firma superan fácilmente los miles de dólares en subastas. Ese mismo valor de identidad, autenticidad y trazabilidad de la firma se asigna a un “coleccionable digital”.

Hasta el momento, consideramos que la naturaleza digital de alguna creación provoca inmediatamente que sea copiada o robada, y eso reduce su valor. Sin embargo, un NFT previene esos detalles y le asigna un valor comercial, como si fuese un producto coleccionable.

Hablamos de una copia oficial de una pieza digital, algo que podría aprovecharse mucho en el arte, la música, los deportes o cualquier otro segmento creativo para generar ingresos, ya que este proceso de “autenticar” un producto digital podría darles a propuestas artísticas digitales el mismo peso que obras tangibles. Incluso hay “criptogatos” basados en Ethereum que han obtenido una valuación de hasta 115 mil dólares. La fiebre por los “CryptoKitties” ya cuenta con sitio oficial y una tasa de inversión bastante alta.

Nyan Cat, NBA y Kings of Leon: Los NFT más famosos

Además del reciente interés en el primer tuit de Jack Dorsey, hay otras piezas de colección digital que han recibido fuertes sumas de dinero. A mediados de febrero, una remasterización por los diez años del mítico Nyan Cat realizada por el artista original, Chris Torres, logró obtener más de medio millón de dólares gracias a una subasta.

El disco “When You See Yourself” de Kings of Leon fue el primer álbum musical distribuido como NFT, como parte de una serie de tres tokens que incluyen l edición especial de la grabación, asientos en primera fila de por vida para sus shows y acceso a arte audiovisual exclusivo de la banda.

Hasta la NBA ha decidido saltar a este mundo de piezas digitales coleccionables. Con el tremendo aprendizaje de la memorabilia en el mundo real, lanzaron en el primer semestre del 2020 una versión de su app NFT en la que venden packs de tokens con figuras como LeBron James o Zion Williamson. Hasta el momento, la NBA ha logrado hasta 230 millones de dólares en este nuevo mercado.

