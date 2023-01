Reed Hastings publica un libro explicando cómo maneja su empresa millonaria, Netflix. | Fuente: Flickr

Quizás el gran crecimiento de Netflix se deba a su manejo interno. Reed Hastings, CEO de Netflix, se ha centrado en construir una cultura de empoderamiento de los empleados, la cual lo documenta en su nuevo libro de negocios, "No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention", escrito junto con la profesora de negocios Erin Meyer.

En este libro, el director ejecutivo de la plataforma más grande de transmisión de video plantea un controversial método para decidir si un empleado se queda o se va de la empresa. "La clave es adoptar la gestión al borde del caos", dice Hastings. "Ese es el mensaje del libro".

El método se llama Keeper Test y, según Hastings en una entrevista a Variety, se trataría de una prueba súper simple: "¿Conservarías a la persona si quisiera irse?"

Como ejemplo, Hastings dice que hace tres años se dio cuenta que su director financiero, David Wells, era muy competente, pero no tenía "hambre de entretenimiento", era un generalista. El CEO de Netflix se dio cuenta que si Wells renunciaba, lo consideraría una oportunidad para conseguir un director financiero "de entretenimiento".

Seis meses después contrata a Spence Neumann, que anteriormente había trabajado como director financiero de Activision Blizzard y ex ejecutivo de finanzas de Disney.

El método se basa es una simple decisión y en un solo objetivo: mantener a los mejores que cumplan con las necesidades de la empresa en ese momento. Para algunos puede sonar aterrador o estresante, pero para otros es una oportunidad de retroalimentación con la finalidad de tomar una decisión con la cabeza.

"No queremos que la gente sienta un miedo debilitante; obviamente eso no es productivo. Pero, de nuevo, es una especie de atletismo. Estamos buscando un tipo especial de persona que pueda ignorar ese miedo y jugar liviano y saber que si pasa de uno a 10 años en Netflix, ayudará a su carrera. No tienen que estar en Netflix para siempre.", comenta Hastings.

