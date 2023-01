Conoce las recomendaciones para conseguir un trabajo en Netflix. | Fuente: AFP

Netflix cuenta con más de 400 listados de trabajo en su sitio web de carreras profesionales. En las últimas 24 horas, la plataforma streaming publicó más de dos docenas de avisos en LinkedIn en Estados Unidos.

Según un informe Business Insider, los extrabajadores de Netflix y el principal ejecutivo de reclutamiento de la empresa ofrecieron los mejores consejos a personas que buscan obtener un trabajo allí.

HACERSE NOTAR

El primer paso para trabajar en Netflix es ubicarse en el radar de los reclutadores de la compañía. De acuerdo con los expertos en el servicio digital, lo ideal sería crear un personaje en línea para llamar la atención de ellos, así como pedir consejos a los trabajadores actuales sobre las habilidades idóneas para desarrollar plenamente sus actividades.

Además, deberían acudir a eventos organizados, o asistidos, por la empresa de entretenimiento.

CONSEGUIR UNA ENTREVISTA

Los postulantes deberían conocer un poco acerca de la empresa, una forma de lograrlo es leyendo el memorando cultural, que se dio a conocer públicamente hace más de 10 años en ámbitos de tecnología y reclutamiento laboral.

“Conozca el negocio”, comenta Valarie Toda, vicepresidenta de adquisición de talentos de Netflix. “Tener una buena idea de en qué contenido estamos trabajando. Hay muchos artículos sobre lo que estamos tratando de lograr”.

Las referencias de un empleado de la compañía también podrán ayudar a los candidatos a ser seleccionados para una entrevista de trabajo. Cabe destacar que Netflix no otorgará ventajas a las personas que tengan referencias, ya que todos los que postulan deben demostrar que son buenos para el puesto.

El servicio streaming ha puesto énfasis en las características “deslumbrantes” de sus trabajadores. Por lo que, no existen muchas oportunidades para las personas que recién han terminado sus estudios o cuentan con poca experiencia laboral. Los candidatos pueden optar por enfocarse en pasantías, puestos de asistente y coordinador.

UNA BUENA ENTREVISTA DE TRABAJO

Como en todo trabajo, para Netflix, una entrevista es determinante demostrar que eres apto para la cultura organizacional de la empresa de entretenimiento. Los reclutadores utilizan preguntas que abarcan roles, donde evalúan si los candidatos ejemplifican valores de la compañía como “curiosidad” o “coraje”.

Generalmente, la empresa recomienda a los postulantes se vistan “de negocios”. Por otro lado, también ha recomendado vestirse con ropas que los hagan “sentirse seguros” en la entrevista laboral.

NEGOCIAR UN SUELDO

Según propone Netflix, están dispuestos a pagar la cima del “mercado personal” a cada empleado, que se estima en función a su puesto y calificación. Por lo tanto, el candidato debe saber lo que vale cuando negocie su salario con la compañía.

QUÉ HACER SI ES RECHAZADO

La vicepresidenta de adquisición de talentos de la compañía recomienda a los postulantes no desanimarse si no pasan la entrevista de trabajo la primera vez, o incluso, la segunda. Algunos candidatos no tienen las habilidades que buscan los gerentes de contratación en este momento. En otros casos, los candidatos pueden solicitar puestos gerenciales sin tener la suficiente experiencia.

