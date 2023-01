Los piratas pedían dinero a cambio de dejar libre los servidores. | Fuente: Pixabay

Una mujer alemana falleció cuando acudió de emergencia al Hospital de la Universidad de Duesseldord y le negaran el acceso debido a que el lugar estaba siendo víctima de un ciberataque.

En lo que se ha llamado la primera muerte directamente relacionada por un ransomware (secuestro de información de manera remota), los sistemas del centro médico fallaron gradualmente por el ataque y el hospital no pudo acceder a los datos; los pacientes de emergencia fueron trasladados a otro lugar: un establecimiento a 32 kilómetros del lugar, de acuerdo con Associated Press. Ella no resistió.

La policía de Duesseldorf estableció contacto y les dijo a los perpetradores que el hospital, y no la universidad, se había visto afectado, poniendo en peligro a los pacientes. Esto hizo que retiraran el intento de extorsión y proporcionaron una clave digital para descifrar los datos.

Las instalaciones sanitarias son uno de los principales objetivos de los ataques cibernéticos y los expertos en ciberseguridad han advertido durante años que la mayoría de los hospitales no están preparados

Las autoridades alemanas aún están investigando la muerte de esta mujer. Si se determina que su desvío a otro hospital es responsable de su muerte, la policía puede tratar el ciberataque como un homicidio.

