TikTok parecía la compra más llamativa de Microsoft en los últimos tiempos, pero con un trato que parecía seguro caído, la división gamer de la compañía, XBOX, acaba de adquirir a ZeniMax Media, matriz de la compañía de videojuegos Bethesda.

El negocio, con consecuencias aún no tan claras en la "guerra de consolas", recordemos que Bethesda tiene franquicias como Fallout, DOOM, The Elder Scroll y más, valió US$ 7,500 millones. Esta, sin embargo, no es la compra más cara de Microsoft. Aquí algunas de las más importantes a lo largo de su historia.

Forethought –31 de julio de 1987

Probablemente no escuchaste de esta compañía, pero se trata de una de las adquisiciones más importantes de Microsoft. Con US$ 14 millones, la compañía se hizo de un software en alza llamado PowerPoint.

Hotmail – 31 de diciembre de 1997

Hotmail se lanzó el 4 de julio de 1996 y ganó una rápida adopción. Microsoft compró la compañía por una cifra que se especula rondó los US$ 400 millones, cuando tenía un aproximado de 8.5 millones de suscriptores. Se hizo parte del abanico MSN y era la puerta de entrada para el popular Windows Live Messenger. Se transformó de a pocos hasta convertirse en Outlook en 2012.

Visio Corporation – 7 de enero de 2000

Microsoft se hizo con la compañía dedicada al diseño de software en base a cambio de acciones por un valor aproximado de US$ 1.5 mil millones. Sobrevive como Microsoft Visio.

Bungie Software - 19 de junio de 2000

Bungie comenzó haciendo juegos para Macintosh. Microsoft la compró por una suma que rondó entre los US$ 20 y 40 millones junto a un juego en desarrollo Halo: Combat Evolved, que se volvió en el título más exitoso en la XBOX. Bungie se volvió una compañía independiente en 2007.

aQuantive – 18 de mayo de 2007

Una de las agencias de publicidad más grandes del mundo. Microsoft destinó US$ 6 mil millones por su compra.

Skype – 11 de mayo de 2011

Microsoft adquirió la compañía, conocida por masificar las llamadas por internet y videollamadas, por US$ 8.5 mil millones. El servicio parece haber quedado en segundo plano, con Zoom tomando un rol protagónico en un mundo donde las videollamadas son más necesarias.

Yammer Inc. – 25 de junio de 2012

Yammer es una red social privada para ámbitos empresariales que le costó US$ 1.2 mil millones a Microsoft. Al momento de su adquisición tenía más de 5 millones de usuarios corporativos.

Nokia (división móvil) – 2 de septiembre de 2013

Nokia estaba en un camino desastroso y Microsoft necesitaba una marca fuerte para empujar su sistema Windows Phone. El resultado fue esta compra por US$ 5.4 mil millones. El nombre Nokia terminó desapareciendo junto a Windows Phone y luego de expirar la licencia, HMD Global actualmente tiene la marca con la que vende celulares Nokia.

Mojang – 15 de septiembre de 2014

Una compra que no tiene que explicarse. Mojang desarrolló el popular Minecraft y le costó US$ 2.5 mil millones a Microsoft.

LinkedIn – 13 de junio de 2016

La red social de profesionales tenía más de 443 millones de usuarios a nivel mundial cuando Microsoft desembolsó la friolera de US$ 26.2 mil millones por ella. La red social ha seguido creciendo.

GitHub – 04 de junio de 2018

Una compra que puso a muchos en duda. Microsoft adquirió por US$ 7.5 mil millones en acciones el repositorio para desarrolladores de software. Lo cierto es que, bajo Satya Nadella, la empresa ha declarado su apoyo al código abierto.

Obsidian – 10 de noviembre de 2018

La adquisición del estudio de desarrollo de videojuegos fue junto inXile Entertainment. Microsoft indicó que se trataba de una compra para fortalecer su plataforma de suscripción Xbox Game Pass.

