Durante la semana, Elon Musk sorprendió al mundo con el anuncio de Cybertruck, su nuevo y futurista vehículo eléctrico. Más allá de los memes que desató el diseño, también ha interesado a más de 200 mil personas, incluyendo a las autoridades del municipio de Ciudad Valles de San Luis Potosí, México, quienes ya han separado 15 unidades.

Adrián Esper Cárdenas, alcalde de la ciudad, comunicó en conferencia de prensa la compra de estos vehículos. Su finalidad será patrullar la ciudad, además de servir como recolectores de basura y para el abastecimiento del agua.

10 automóviles son de dos motores y los restantes de 3; la inversión total sumó 20 millones de pesos, los cuales 30 mil “fueron parte del salario del burgomaestre”.

Las razones por la que el alcalde escogió a Tesla fueron por el ahorro en gasolina. "Lo importante es que independientemente que el costo puede llegar a ser un poquito alto, el beneficio es recuperable porque si tú no le pones mantenimiento y no le pones combustible, en un año te puedes llegar a ahorrar 24 millones y ya pagaste más de la mitad de la inversión”, afirmó.

“Ya no hay justificación para que una patrulla no esté dando sus rondines, ya no hay justificación para que una pipa llegue a dar solución de agua a un ejido, ya no hay justificación del problema que tenemos en el municipio de siempre que es el límite del recurso para los combustibles y reparaciones”, puntualizó la autoridad.

