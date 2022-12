El hombre más rico del mundo inició Amazon en 1994 vendiendo libros en línea. | Fuente: AFP

Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo gracias al imperio de comercio electrónico de Amazon, pero en 1997 su compañía recién despegaba. Para unos estudiantes de negocios de Harvard, su fracaso era inminente y le dieron un consejo.

El libro The Everything Store de Brad Stone recuerda el encuentro. Bezos dio una presentación ante los alumnos, que no parecían convencidos de su temple para los negocios y concluyeron que Amazon, una tienda de libros en línea, no podría sobrevivir ante cadenas grandes que empezaban a incursionar en el comercio electrónico.

Fue entonces que le dieron un condescendiente consejo tras una hora de analizar su negocio: “Pareces un buen tipo, así que no lo tomes de mala manera, pero realmente necesitas vender (Amazon) a Barnes a Noble (una cadena de libros que actualmente sufre pérdidas precisamente por Amazon) y salirte”, recomendó un estudiante al entonces emprendedor.

Amazon llegó a la bolsa ese mismo año y en 1998 diversificó sus productos a música y videos. Después, la historia es conocida. Actualmente Jeff Bezos tiene un patrimonio neto estimado en 116 miles de millones de dólares, definitivamente más que el estudiante de negocios que le dio el consejo.

