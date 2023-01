Las jaulas tienen un valor de entre 70 a 200 dólares. | Fuente: Difusión

Las teorías de conspiración están a la orden del día, pero la que se ha mantenido constante es la del 5G como difusora del coronavirus en el mundo. Lastimosamente, estas frases solo perjudican a la conectividad en el mundo y, ahora, también a la conectividad en casa.

De acuerdo con un artículo de The Verge, cada vez más personas están comprando jaulas de Faraday para evitar que sus módems, routers o enrutadores irradien la señal 5G en sus casas, “para evitar contagiarse de la COVID-19”.

En internet, la venta de estas jaulas está proliferando y ahora hay más compañías ofreciendo sus propios modelos. Aunque no la venden como soluciones ante la pandemia, están siendo compradas por personas dispuestas a pagar hasta 200 dólares por ellos.

Sin embargo, hay un detalle más. La jaula de Faraday fue descubierta en el siglo XIX por Michael Faraday, uno de los científicos más influyentes de la historia. En uno de sus múltiples experimentos, comprobó que el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio es nulo. Gracias a ello, las señales electromagnéticas no escapan ni penetran en un elemento metálico cerrado.

Pese a que eso es una constante en dichas cajas, los propios usuarios que lo han comprado las están reseñando con puntuaciones bajas debido a que “no pueden conectarse a internet” debido a que, ¡oh, sorpresa!, la caja no permite que las señales salgan del módem.

El WiFi o las redes móviles 5G no son perjudiciales para la salud. La potencia de la señal es ínfima comparada por ejemplo con la de la propia luz del espectro visible. Esta radiación es no ionizante, lo que implica que no tienen suficiente energía para mover electrones o dañar las células de nuestro cuerpo.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer