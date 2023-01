El incendio destruyó el 2% de máquinas del total del lugar. | Fuente: Renesas

En medio de una de las peores etapas para el mercado de semiconductores a nivel mundial, la empresa japonesa Renesas Electronics, proveedor clave para procesadores de autos, sufrió un incendio en una de sus plantas en Asia.

Este incendio sucedió el pasado viernes en la planta de chips de Naka en el noreste de Japón. Destruyó 11 máquinas, o el 2% del equipo de fabricación, y envió humo a través de la sala limpia donde incluso pequeñas partículas de polvo pueden dañar las obleas durante el sensible proceso de fabricación.

De acuerdo con el director ejecutivo Hidetoshi Shibata, aproximadamente dos tercios de la producción en la línea avanzada de obleas de 300 mm afectada por el incendio son chips automotrices.

“Llega en un momento en el que no hay exceso de capacidad de producción”, recoge Reuters.

En el peor momento posible

Los fabricantes de automóviles ya están luchando con una escasez global de chips causada por un auge impulsado por COVID-19 en la electrónica de consumo y un fuerte repunte inesperado en las ventas de automóviles. Como resultado, fabricantes como Ford Motor Co, Honda Motor Co y Nissan Motor Co han tenido que recortar sus planes de producción.

El incendio de Naka se produce después de que la producción se detuviera durante unos días el mes pasado después de que un terremoto cortara la energía y los generadores de respaldo no se pusieran en marcha.

Es posible que Renesas no pueda reemplazar todo el equipo destruido en un mes, dijo Shibata, lo que significa que volver a la producción completa podría llevar más tiempo.

Los fabricantes de automóviles comenzarán a sentir una reducción de la oferta en aproximadamente un mes, según Renesas.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer