El IFA de Berlín cancela sus actividades presenciales | Fuente: ) Messe Berlin GmbH | Fotógrafo: Robert Lehmann

No son buenos momentos para las diversas organizaciones que intentan reabrir los mega eventos tecnológicos. Pese a que la CTA ha anunciado el regreso del CES a escala completa en 2022, la sociedad encargada de llevar a cabo el IFA de Berlín decidió no avanzar con el proyecto y cerrar las puertas del Messe para las actividades presenciales. Este 2021, no habrá IFA.

En un comunicado oficial firmado por el comité organizador, se señalan que las condiciones sanitarias no son del todo óptimas y que varios indicadores globales han ido variando o no han logrado mejorar sus valores. “Esto, a su vez, agrega incertidumbre para las empresas que estaban comprometidas o interesadas en venir a Berlín, así como para los medios de comunicación y los visitantes, los cuales deben planificar con anticipación en lo que respecta a presupuestos, inversiones y viajes, no solo para IFA, sino para eventos similares en todo el mundo”, señalan en la publicación.

Parte de decisión pasa por el aprovechamiento del espacio del Messe Berlín, tradicional sede de la feria tecnológica, que usará las áreas de exhibición como mega centro de vacunación e instalaciones hospitalarias de emergencia. Este despliegue podría llevar más tiempo del previsto y coincidiría con las actividades del IFA para setiembre de este año.

"La innovación necesita una plataforma, un foco de atención global. Es por eso que las marcas y los fabricantes de la industria tecnológica estaban muy interesados en venir a IFA Berlín 2021. Desafortunadamente, los últimos desarrollos de salud pública introdujeron demasiado riesgo en la planificación de todos para el evento", añade Kai Hillebrandt, presidente del Consejo de Supervisión de gfu Consumer & Home Electronics GmbH. "Simplemente ahora hay demasiadas incertidumbres. Por lo tanto, ahora mismo se ha vuelto casi imposible para cualquiera planificar responsablemente su participación en cualquier feria comercial".

Esta cancelación ejercerá enorme presión sobre el MWC 2021, uno de los pocos eventos que sigue en marchas y que abrirá puertas el 28 de junio con los socios que decidan quedarse. Por el momento, son doce las compañías que han suspendido sus actividades programadas en la Fira Gran Via en los últimos meses, pero es posible que otras marcas decidan abandonar el evento para realizar actividades remotas.

"No tomamos esta decisión a la ligera. IFA Berlín es posiblemente el evento más importante del año para marcas y minoristas por igual. IFA Berlín conecta nuestra industria con visitantes profesionales, medios de comunicación y consumidores reales como ningún otro evento. Sin embargo, la salud y la seguridad de todo el mundo tiene que ser absolutamente primordial. Los esfuerzos para contener esta pandemia, desde el lanzamiento de programas de vacunación hasta la reanudación de los viajes internacionales, no se realizaron al ritmo que esperábamos. Teniendo en cuenta estos acontecimientos, esta decisión difícil y decepcionante era inevitable", dijo Martin Ecknig, director ejecutivo de Messe Berlin.

Te sugerimos leer