Ren Zhengfei fundó Huawei en 1987. | Fuente: Huawei

Huawei se mantiene como el segundo mayor fabricantes de celulares a nivel global a pesar de las sanciones de Estados Unidos, que acusan al gigante chino de espionaje.

El P40, el más reciente buque insignia de Huawei, tiene varios componentes hechos en Estados Unidos. Ren Zhengfei, fundador de la compañía, aseguró que siempre comprará componentes de sus “buenos amigos” en Estados Unidos.

“Adquirimos US$ 18,700 millones en piezas de los EE.UU. el año pasado, un gran aumento con respecto a los US$ 11,000 millones anteriores. No estamos pensando en reemplazar los componentes de EE.UU. “, indicó en una entrevista a la revista Dragon.

Zhengfei, también CEO de la compañía, comentó el estado de HarmonyOS, la alternativa a Android y iOS revelada en 2019 ante las sanciones que impiden a Huawei trabajar con los Servicios Móviles de Google.

Richard Yu presenta HarmonyOS en el Huawei Developers Conference de 2019. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

“Huawei llega tarde, así que será muy difícil sobrepasar a los sistemas de Android y Apple. Podría tomar un largo tiempo, pero no más de 300 años”, bromeó.

Una razón por la cual no vemos a HarmonyOS en el P40. Por ahora, Huawei opta por Android como sistema operativo en sus celulares.

La falta de Servicios Móviles de Google (entre ellos la PlayStore, Google Maps y YouTube) la ha enfrentado con su propio Huawei Mobile Services (HMS), que tiene como centro a AppGallery, un repositorio de apps que se ha convertido en el tercero más grande a nivel global.

