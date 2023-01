SMIC, el mayor fabricante chino de chips, es bloqueado comercialmente por Estados Unidos. | Fuente: Flickr

Estados Unidos endurece las normas de exportación al mayor fabricante de chips de China, SMIC, con el argumento de que existe un "riesgo inaceptable" que el material que se le importa podría ser utilizado con fines militares.

Según la información de Reuters, la medida especifica que las empresas estadounidenses de chips informáticos exporten tecnología a SMIC sin una licencia para tal fin. SMIC, junto a Huawei, se suma a la lista de empresas que la administración Trump impone restricciones comerciales.

El Departamento de Comercio escribió el viernes en una carta a la industria de los chips informáticos que exportar materiales a SMIC "plantearía un riesgo inaceptable de desviación hacia un uso final militar en la República Popular de China", según la información de The Wall Street Jounal.

SMIC informa que no había recibido ningún aviso oficial de las restricciones, además, aseguró que no cuento con vínculos con el ejército chino. "SMIC reitera que fabrica semiconductores y proporciona servicios únicamente para usuarios finales y usos finales civiles y comerciales", dijo SMIC. “La Compañía no tiene ninguna relación con el ejército chino y no fabrica para ningún usuario final o usos militares”.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer