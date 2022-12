Un respiro temporal para Huawei. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRED DUFOUR

Es oficial. Estados Unidos ha extendido su periodo de exención a Huawei por 90 días para que la compañía china siga haciendo negocios con empresas estadounidenses.

Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, confirmó en una entrevista a Fox Business la prórroga, que era prevista por la mayoría de medios, incluidos nosotros.

"Hay otros 90 días para las empresas de telecomunicaciones estadounidenses, algunas de las compañías rurales dependen de Huawei", explicó.

El funcionario del Gobierno de Donald Trump también aseguró que la licencia se extenderá hasta el 19 de noviembre. Sin embargo, 46 filiales de Huawei serán agredadas a la ‘Entity List’, una especie de lista negra.

La prórroga de Estados Unidos permite que Huawei siga negociando patentes y componentes estadounidenses con las empresas con las que tenía acuerdos comerciales, entre las que figuran nombres como Google, Intel, Qualcomm, Microsoft y otras importantes compañías del rubro “tecnología”.

El “drama” comenzó en mayo, cuando se anunció el bloqueo a Huawei. Luego de predecir también un golpe en empresas estadounidenses, el Departamento de Comercio decidió aplazarlo hasta este 19 de agosto.

Ante el peligro de perder Android, Huawei aceleró el desarrollo de su propio sistema operativo y presentó oficialmente Harmony OS la HDC 2019.

¿Qué dirá Trump?

El domingo, Donald Trump aseguró que no quería hacer negocios con Huawei.

“En este momento, parece que no vamos a hacer negocios (con Huawei). No quiero hacer negocios porque se trata de una amenaza a la seguridad nacional”, dijo Trump el domingo al abordar el avión presidencial Air Force One.

