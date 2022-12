Huawei responde ante los rumores sobre el uso de Android en el Mate 30 | Fuente: RPP

Ayer nos cayó agua helada y no teníamos IP68. Un informe de Reuters señalaba que Google no había licenciado a Huawei para el uso de Android en dispositivos que hayan sido construidos tras el bloqueo comercial e Estados Unidos a empresas chinas, y que esto tenía impacto directo en el esperado Mate 30 y 30 Pro. La información comentaba que no se tramitó la solicitud de licencia a Huawei al Departamento de Comercio, y eso habría provocado este desfase.

Tras el anuncio, hoy en la mañana Huawei Perú compartió con NIUSGEEK este comunicado:

"Huawei no comenta sobre rumores acerca de próximos productos, o de productos que no se han anunciado. Sin embargo, podemos asegurar que seguimos comprometidos con el uso del ecosistema de Android para nuestros smartphones, a menos de que las restricciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos no lo permitan."

Por un lado, Huawei decide tomar distancia del comentario. Sin embargo, y tal como reporta XDA Developers durante su cobertura del HDC 2019, el mismo Richard Yu sabía que no se pudo obtener la licencia de uso de Android. El otro punto preocupante es el cierre, pues la decisión del Departamento de Comercio es la que pesa en esta discusión.

No hay detalles sobre la decisión de esta entidad, pero las declaraciones recientes comentadas en la nota de Reuters no son alentadoras. El CEO de Huawei, Ren Zhengfei, ya había advertido que la compañía china entraba en “modo batalla”, y que los colaboradores deberían asumir un rol activo “jalando tanques” en esta guerra.

