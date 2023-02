El caso se arrastra desde el 2019 y está en su punto máximo en los tribunales de Estados Unidos. | Fuente: Difusión

El caso entre Apple y Epic Games se encuentra en su segunda semana de desarrollo entre curiosos alegatos y defensa que giran en torno a personajes de plátanos y Candy Crush. Sin embargo, Yvonne González Rogers, la jueza del distrito de California del Norte que lleva el caso, ha encontrado una solución temporal que podría solucionar la disputa.

Epic y Apple están peleando, en parte, por los paVos o V-Bucks, la moneda virtual utilizada para comprar actualizaciones dentro del exitoso juego Fortnite. Para comprar V-Bucks, Apple requiere el uso de su propio sistema de pago que les quita hasta un 30% a los desarrolladores. Epic Games intentó reemplazar ese sistema con el suyo propio, eludiendo las tarifas de Apple y provocando la eliminación de Fortnite de la App Store y el juicio en curso.

Esta semana, el juez cuestionó la regla de Apple, que también impide que los desarrolladores incluyan un enlace u otra información en sus aplicaciones para alejar a los usuarios de la tienda y comprar productos virtuales en otro lugar en línea a una tarifa con descuento.

"¿Qué tiene de malo de todos modos que los consumidores puedan elegir?" preguntó la jueza González Rogers a Richard Schmalensee, economista y profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que testificó el miércoles como testigo experto de Apple en la segunda semana de juicio en Oakland, California.

El economista dijo que, de cambiar su sistema, habría una disminución en su "flujo de ingresos" de la App Store.

El profesor señaló que la Corte Suprema de EE. UU., en un fallo de 2018, desestimó una demanda que acusó a American Express Co. de frustrar la competencia al prohibir a los comerciantes llevar a los clientes a tarjetas con tarifas más bajas.

"Si el proveedor de la aplicación puede decir, si presiona este botón, puede comprar esto por menos, eso significa que la App Store no puede cobrar su comisión", dijo Schmalensee. Eso equivale a "socavar" las ventas de la App Store de Apple, según argumentó.

González Rogers dijo que no creía que las situaciones fueran "de hecho las mismas". En las tiendas reales, los clientes pueden ver carteles que dicen que pueden usar Visa, MasterCard y otras opciones de tarjetas de crédito, a diferencia de lo que ocurre en la App Store. "Las indicaciones visuales de opciones no existen en esta circunstancia".

Epic tampoco lo aceptó (en su totalidad)

Tras la negativa de Apple, la jueza realizó una misma pregunta al testigo de Epic Games.

"Si Apple no tuviera estas reglas, ¿se resolvería el problema?" le preguntó al economista de Epic, David Evans.

"Eso no eliminaría el poder de mercado que tiene Apple aquí, pero ciertamente lo disminuiría", dijo Evans. Para muchas aplicaciones, incluidas las aplicaciones de juegos que no tienen sistemas de pago alternativos, "no sería una gran solución", dijo.

