Esta última parte de la década ha estado marcada por situaciones tensas entre el sector tecnológico y el poder político de los Estados Unidos. Desde la tribuna legislativa se comenta que las “Big Tech” acumulan demasiado poder y que toman marcada posición en temas políticos, mientras que las empresas tecnológicas se sienten impactadas por cada decisión que limita, impacta o altera parte de su estrategia a nivel local o global. Hoy, el Congreso de los Estados Unidos recibe de manera virtual a Google, Amazon, Facebook y Apple para aclarar puntos.

Esta audiencia iba a inicar al mediodía en la costa Este de los Estados Unidos, pero algunos problemas logísticos dilatan la presentación por 30 o 45 minutos. La hora inicial estaba pactada de esta manera en otros países, así que considera esta demora para el nuevo horario:

Perú, Ecuador, México y Colombia: 11 de la mañana

Estados Unidos y Chile: 12 del mediodía

Argentina: Una de la tarde

España: 6 de la tarde.

Podrás ver la transmisión de esta audiencia mediante YouTube:

Amazon: “Nuestra responsabilidad es pasar este escrutinio con éxito”

La presentación de Jeff Bezos, CEO de Amazon, está plagada de figuras que representan el impacto de su compañía en la evolución del comercio electrónico, el beneficio que otras empresas lograron al sumarse a la tendencia: “Ahora hay 1,7 millones de pequeñas y medianas empresas en todo el mundo vendiendo en las tiendas de Amazon. Más de 200,000 emprendedores en todo el mundo superaron las ventas de US$ 100,000 en nuestras tiendas en 2019. Además de eso, estimamos que las empresas de terceros que venden en Amazon han creado más de 2,2 millones de nuevos empleos en todo el mundo”.

Parte del discurso de Bezos relata los hechos más resaltantes de su vida, mencionando la procedencia de su familia y las dificultades para construir Amazon: “Fue una decisión que tomé con mi corazón y no con mi cabeza. Cuando tenga 80 y reflexione, quiero haber minimizado la cantidad de arrepentimientos que tenga en mi vida. La mayoría de nuestros arrepentimientos son actos de omisión: las cosas que no probamos, los caminos sin recorrer. Esos son las cosas que nos persiguen. Y decidí que, si no lo intentaba, iba a lamentar no haber participado de esta cosa llamada internet que pensé que iba a ser algo grande”.

Pese a esta situación, Bezos está de acuerdo con el escrutinio hacia las empresas tecnológicas: “Permítanme terminar diciendo que creo que Amazon debería ser examinado. Deberíamos escudriñar todo grandes instituciones, ya sean empresas, agencias gubernamentales o sin fines de lucro. Nuestra La responsabilidad es asegurarnos de pasar tal escrutinio con gran éxito”.

Apple: “No dominamos ningún mercado en donde estamos”

Tim Cook ha preparado un discurso mucho más breve y directo que el de Bezos. El CEO de Apple hace referencia a la necesidad de un proceso como este, pero sin alterar los datos: “Estoy aquí hoy porque el escrutinio es razonable y apropiado. Asistimos a este proceso con respeto y humildad. Pero no hacemos concesiones con los hechos”.

De acuerdo con el ejecutivo, Apple no lidera los mercados en los que compite, pero establece diferencias que la enorme comunidad de usuarios identifica y aprecia: “Apple no tiene una cuota de mercado dominante en ningún sector de negocio. Eso no solo es cierto para el iPhone, es cierto para toda categoría de producto”.

“Desde que Apple fue fundada, estas cosas nos han definido. La primera Mac trajo las oportunidades y posibilidades al hogar. El iPod creó nuevas oportunidades a músicos y artistas para compartir sus creaciones y recibir un pago justo por ellas. Este legado no solo nos hace sentir orgullosos. Nos inspira a trabajar incansablemente para asegurar un mañana mejor que hoy”, señala Cook en su discurso.

Google: “Damos acceso y oportunidades a todos, sin importar dónde vive o en quién cree”

Para Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, este escrutinio es una discusión sobre oportunidades. “Ampliar el acceso a oportunidades a través de la tecnología es un tema muy personal. No tuve mucho acceso a una computadora cuando viví en la India. Pueden, entonces, imaginar mi asombro cuando llegué a los EE. UU. para la Escuela de Posgrado y ver un laboratorio completo de computadoras que podía usar cuando quisiera”.

Parte del testimonio de Pichai sobre el impacto de Google radica en el beneficio que obtienen millones de personas en el mundo con sus herramientas gratuitas: “Una manera importante de contribuir es mediante la creación de productos que sean útiles para los estadounidenses en distintos momentos, ya sea que estén buscando una ruta más rápida a casa, aprendan a cocinar un nuevo plato en YouTube o hagan crecer una pequeña empresa. Una encuesta encontró que los servicios gratuitos como Búsqueda, Gmail, Mapas y Fotos proporcionan miles de dólares al año en valor para el estadounidense promedio”.

Pese a la enorme dependencia sobre sus productos, Pichai señala que esto no garantiza el éxito de Google: “Hasta el día de hoy, no he renunciado a cómo el acceso a la innovación y la tecnología cambió mi vida. Google tiene como objetivo crear productos que aumenten el acceso a la oportunidad para todos: no importa dónde vivas, en quién creas o cuánto dinero ganes. Estamos comprometidos a asociarnos con legisladores, incluidos los miembros de este Comité, para proteger a los consumidores, mantener ventaja tecnológica de Estados Unidos en el mundo, y asegurar que cada estadounidense tenga acceso a las increíbles oportunidades que crea la tecnología”.

Facebook: “Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará”

Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Facebook, establece un criterio distinto para su presentación: el interés nacional. “Muchas otras compañías tecnológicas comparten estos valores, pero no hay garantía de que nuestros valores ganen fuera. Por ejemplo, China está construyendo su propia versión de Internet centrada en ideas muy diferentes, y están exportando su visión a otros países.”

Mark asocia en gran parte de su presentación la identidad nacional para el desarrollo de una empresa exitosa: “Facebook es una compañía exitosa ahora, pero llegamos allí a la manera estadounidense: comenzamos con nada y proporcionó mejores productos que la gente encuentra valiosos. Según entiendo nuestras leyes, las empresas no son malas solo porque son grandes. Muchas grandes empresas que no compiten dejan de existir. Por eso estamos enfocados en la construcción y actualización de nuestros productos para brindar a las personas las mejores experiencias posibles”.

Sin embargo, para el fundador de Facebook es importante liderar la innovación siempre: “Desde siempre he creído que la naturaleza de nuestra industria provocará que, algún día, un producto reemplazará a Facebook. Quiero que seamos los que construyan ese nuevo producto, porque si no lo hacemos, alguien más lo hará”.

