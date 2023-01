¿Se solucionará este problema? | Fuente: iStock

Seguro te pasó alguna vez. La computadora anda lenta y quieres sabes qué pasa exactamente. Abres el Administrador de Tareas (Task Manager) de Windows y te das con la sorpresa de que no carga.

Esto le pasó el 15 de septiembre a Bruce Dawson, empleado de Google, y decidió compartirlo en Twitter.

“Me pregunto por qué mi computadora está tan lenta. Por qué no abro el Administrador de Tareas para averiguar qué consume todo el CPU… Oh. Administrador de Tareas (No responde)”, se quejó.

La queja de Dawson fue vista por James Clarke, empleado de Microsoft, que fue muy sincero: “Debemos arreglar esto, es una vergüenza”.

Y parece que el bug ha llamado la atención en Redmond. Yosef Durr, desarrollador de Microsoft, mostró su interés.

¿Esto significa que se acabaron todos los problemas con el Administrador de Tareas? Solo queda esperar a ver.

