Elon Musk ha asegurado que se encuentra trabajando con desarrolladores de Doge para que sea 'la moneda de la Tierra'. | Fuente: AFP

El bitcoin ha caído casi un 20% en los últimos 7 días luego de las últimas declaraciones de Elon Musk, CEO de Tesla, que a inicios de año le había dado confianza a la criptomoneda.

Tras anunciar que paralizarían los pagos de bitcoin en Tesla, ahora Elon Musk ha dejado entrever que la compañía puede vender o ya vendió toda su inversión que realizó en la criptomoneda.

La última pelea de Musk con Bitcoin comenzó con un tuit de una persona que usaba el nombre @CryptoWhale, que decía: “Los Bitcoiners se abofetearán el próximo trimestre cuando descubran que Tesla abandonó el resto de sus tenencias de #Bitcoin. Con la cantidad de odio que está recibiendo @elonmusk, no lo culpo..."

Elon Musk respondió “De hecho” e hizo que la moneda decaiga hasta los 45 mil dólares por unidad, cuando hace unas semanas estaba por encima de los 60 mil.

¿Doge es el futuro?

Las últimas publicaciones de Musk sobre Doge en Twitter han invocado la ira de muchos partidarios de bitcoins y criptomonedas que temen que el enfoque irreverente del director ejecutivo de Tesla y SpaceX pueda dañar la tecnología en auge.

"El troll perfecto es aquel en el que la gente no sabe si es un troll o no", publicó en Twitter Peter McCormack, el presentador del podcast What Bitcoin Did , etiquetando a Musk. "Su reciente crítica mal informada de bitcoin [y] el apoyo a Doge puede ser el troll perfecto ... o podría creerlo".

"Temas desagradables como este me dan ganas de apostar por Doge", respondió Musk, criticando a bitcoin como "altamente centralizado".

"Una sola mina de carbón en Xinjiang se inundó, casi matando a los mineros, y la tasa de hash de bitcoin cayó un 35%. ¿Suena 'descentralizado' para ti?", preguntó Musk , y agregó: "¿Alguna vez has oído hablar de PayPal? Es posible ... tal vez ... que yo sepa [más] de lo que te das cuenta de cómo funciona el dinero".

Musk tiene una inmensa influencia con sus tuits que mueven el mercado. Ha estado promocionando Doge y ha elevado significativamente el perfil de la moneda, que comenzó como una broma y ahora ocupa el quinto lugar más grande por valor de mercado.

