El modelo 'barato' de US$ 39,900 ha sido el menos popular en las reservas. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FREDERIC J. BROWN

El ‘blooper’ durante su presentación global y los memes generados por su peculiar diseño parecen no han afectado al Cybertruck de Tesla, que ya alcanzó las 200 mil reservas.

El anuncio lo hizo Elon Musk, CEO de Tesla, en Twitter. El multimillonario sudafricano fue actualizando los datos de reservas durante el fin de semana e informó las 200 mil reservas la noche del domingo.

Durante el conteo de cifras, Musk también contó que la mayoría de las reservas han sido hechas por los modelos “trimotor” de US$ 69,900 (41%) y “bimotor” de US$ 49,900 (42%), solo un 17% compró la versión “barata” de US$ 39,900.

Lo que debió pasar

Musk mostró pruebas anteriores a la presentación del Cybertruck donde un empleado de Tesla le lanza una bola de acero a la ventana y esta rebotó. Como sabemos no pasó lo mismo en el escenario. "Supongo que tenemos que hacer algunas mejoras que hacer antes de la producción", bromeó en Twitter.

