Parece que siguen las caídas de los servicios más importantes. Tras el reporte de Facebook y el apagón de sus aplicaciones, ahora es eBay la que ha caído en varios países. Según los reportes administrados por Down Detector, el sistema de ventas en línea presenta problemas de conexión en varias zonas de Europa y América del Norte.

Parte del reporte menciona que 3 de cada cuatro personas no puede acceder al sitio, mientras que un 15% no puede ingresar a su cuenta y un 9% de usuarios no puede hacer el pago al comprar un producto.

eBay se utiliza para miles de millones de transacciones cada día, por lo que incluso la interrupción más breve puede causar grandes problemas financieros para los vendedores y compradores que la visitan.

ACTUALIZACIÓN: El servicio se ha restaurado tras varios minutos de fallos mencionados por los usuarios en los reportes. De momento, en Europa aun se presentan problemas, pero la estabilidad del servicio está en camino.

