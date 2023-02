La plataforma streaming Disney+ adelanta su presentación en España. | Fuente: Disney

El mercado de streaming cada vez incluye más opciones para el consumidor, tanto es así que parece imitar el esquema de oferta televisiva. Netflix, que nació como el pionero de estas plataformas digitales, podría verse amenazado por la acaparadora oferta de Disney+, que fue lanzada inicialmente en Estados Unidos y Canadá, y muy pronto llegará a España.

El servicio pertenece a una de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo, pero su tarifa no es tan elevada para todo el contenido que ofrece. El precio de Disney+ en España será de 6,99 euros al mes —o 69,99 euros al año—, y permitirá acceder a cuatro pantallas de forma simultánea.

Asimismo, permite ver en línea y offline, mediante la descarga de películas y series. Es posible realizar esta última acción hasta en diez dispositivos distintos, un detalle que superar a otras aplicaciones como HBO Go, que permite solo tres como máximo.

Si el usuario se suscribe por primera vez, recibirá como regalo dos meses que se incluirán en el plan. Disney+ es compatible con Android, iOS, Smart TVs y se puede utilizar desde el ordenador, a través de la plataforma web.

Hasta el momento, Disney solo mantiene un tipo de plan, es decir, no cuenta con suscripciones familiares. No obstante, tal vez no las necesite debido a la oferta con la que ingresará a competir en el mercado del streaming internacional.

Por su parte, Netflix posee una tarifa de 7,99 euros al mes, en su versión básica, mientras que el plan estándar —que permite hasta dos pantallas simultáneas— tiene un costo de 11,99 euros. Por último, su modalidad premium que admite hasta cuatro usuarios al mismo tiempo, se ubica en 15,99 euros.

DISNEY+ LLEGARÁ A OTROS PAÍSES

El lanzamiento de la plataforma streaming en España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia estaba programado para el 30 de marzo. Sin embargo, la web de Disney+ en España anunció que la presentación oficial se adelantó una semana, esto después de haber realizado pruebas iniciales en Holanda.

Cabe resaltar que, el servicio de películas y series ofrecerá contenido de Disney, Pixar, Marvel, “Star Wars” y National Geographic: algunas de estas conforman las producciones más exitosas del cine. Sin duda, con un catálogo como este, y una oferta atractiva, el gigante del streaming, Netflix, podría verse afectado ante su llegada.

