El Comité Europeo de Protección de Datos ha publicado una nueva guía sobre el consentimiento, por el que entiende que los muros de cookies o el mero hecho de hacer scroll por una página web van en contra del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La actualización de las directrices sobre el consentimiento busca aportar claridad a la confusión generada sobre este concepto. El Artículo 4 (11) del RGDP establece que como tal "toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen".

La guía remarca que el reglamento europeo "prescribe que, si el interesado no tiene una elección real, se siente obligado a consentir o sufrirá consecuencias negativas si no lo consiente, entonces el consentimiento no será válido".

Entre los ejemplos que cita de prácticas contrarias al RGPD, se encuentra la solicitud de permisos por parte de una aplicación para el uso de elementos del teléfono móvil que en realidad no se necesitan para su uso (como el acceso al GPS o al comportamiento online del usuario en una app de edición de vídeo), la aceptación de cookies para acceder a un servicio o hacer scroll en una página como sinónimo de aceptación.

Respecto a las cookies, el Comité señala que "para que el consentimiento se otorgue libremente, el acceso a los servicios no debe condicionarse al consentimiento del usuario para almacenar información, o acceder a información ya almacenada, en el equipo terminal del usuario".

Y lo ejemplifica con el recurso de un muro de cookies, es decir, la ventana que bloquea el contenido y que no desaparece hasta que el usuario no marca 'aceptar'. El Comité entiende que esto "no constituye un consentimiento válido"; "dado que al interesado no se le presenta una elección genuina, el consentimiento no se da libremente".

El Comité deja claro que hacer scroll o desplazarse por una página web o una actividad similar del usuario "no no satisfará bajo ninguna circunstancia el requisito de una acción clara y afirmativa".

¿Qué es una cookie?

Las cookies (galletas) son archivos que crean las páginas web que resumen las preferencias y comportamiento de un usuario durante su estadía en el portal con la finalidad de facilitarle la navegación en su próxima visita.

Sin embargo, el uso que se le dan a las cookies ha estado envuelto en una polémica en los últimos años, esto tras confirmarse que rastrean el comportamiento del usuario para que las empresas ofrezcan publicidad personalizada.

