CR7 es el que más gana en Instagram. | Fuente: AFP / iStock

Aparentemente, el fútbol no es la principal fuente de ganancias de Cristiano Ronaldo. Un reciente estudio de la firma Hopper HQ publicado en Buzz Bingo indica que el portugués gana US$ 47.8 millones al año gracias a anuncios publicitarios publicados en su cuenta de Instagram. Esto supera su salario de US$ 34 millones anuales en la Juventus.

Cristiano Ronaldo, quien recientemente llegó a los 700 goles anotados, lidera el ranking de Hopper HQ duplicando las ganancias de Lionel Messi (23.3 millones).

La lista está dominada por futbolistas y celebridades. Si bien Cristiano Ronaldo gana más gracias tras 49 anuncios, Kylie Jenner es la que cobra más por cada publicación (US$ 1.27 millones).

