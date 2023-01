El creador del bitcoin se mantuvo activo durante la década pasada, pero de ahí simplemente desapareció de las redes. | Fuente: Unsplash

Las criptomonedas se encuentran en su apogeo y sus valores están cada vez en aumento. De ella, el bitcoin se destaca como la más valiosa y su creador, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, ya es una de las personas más ricas del mundo.

Aunque desaparecido en los últimos años, se cree que el anónimo Satoshi Nakamoto conserva un total de un millón de monedas de bitcoin, además de sus distintas ramas como el Bitcoin Cash, llegando a un patrimonio superior a los 60 mil millones de dólares.

Uno de los más ricos del mundo

El top no lo ha hecho Forbes, sino Bitcoin.com, y esto se debe a que no se conoce quién es realmente Satoshi Nakamoto: no hay registro de sus trabajos directos con la moneda ni fotos. Pese a ello, existe cierta información que la comunidad conoce sobre cómo ayudó a poner en marcha la red y estuvo con la comunidad hasta 2010.

En el mercado actual, una sola moneda de bitcoin está valorada en 62 mil dólares, lo que multiplicado por el millón de unidades de la cartera de Satoshi Nakamoto daría los más de 60 millones de dólares.

Bitcoin.com señala que, comparando a la lista de Forbes, Satoshi Nakamoto estaría a la par con Michael Bloomberg y por detrás de los poseedores de la línea de supermercados Walmart, en un meritorio puesto 19 mundial.

El salto es impresionante señalando que el inventor de bitcoin ocupó la posición número 157 de la persona más rica del mundo en octubre del año pasado realizando las mismas comparaciones.

