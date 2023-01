El análisis de PorHub sobre el coronavirus ya está disponible | Fuente: Porn Hub

Desde que se iniciaron los procesos de cuarentena en el mundo, varias empresas comenzaron a ofrecer facilidades para la comunicación, cursos online y plataformas de difusión. Entre ellas, PornHub destacaba por proponer un acceso libre a contenido premium en España e Italia, para ayudar a relajar los momentos de tensión generados por el aislamiento. Tras algunas semanas desde el inicio de estas actividades, el sitio web para adultos más popular del mundo muestra sus métricas en tiempos de coronavirus.

Así subió el tráfico hacia PornHub desde la cuarentena | Fuente: Porn Hub

Desde el 24 de febrero hasta el 17 de marzo, el tráfico dirigido al sitio creció en 11.6% respecto a un día ordinario. En el caso de Italia, el primer país “beneficiado” con el acceso gratuito al paquete premium, el uso creció de 5,3% a 57%, un efecto que se ha ido diluyendo lentamente en la primera semana. En el caso de Francia, el tráfico saltó de 5,7% en promedio hasta 38.2%. En España, superó el 61%.

Sin embargo, los países que se mantienen en cuarentena y que no han sido parte de este grupo de suscriptores han incrementado las visitas al sitio, entre los que destacan Estados Unidos (6,4%) Canadá (7,2%), Australia (5,2%), Rusia (6,6%), Alemania (6,2%) Reino Unido (7,2%), Escocia (9,3%), Irlanda (17,9%), Nueva Zelanda (5,8%) y Hong Kong (23,4%).

Entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde el tráfico hacia PornHub se incrementa | Fuente: Porn Hub

Lo interesante del estudio aparece en la medición horaria. De acuerdo con el sitio, “el mayor aumento del 31.5% ocurrió en la madrugada alrededor de las 3 a.m., mientras que la ganancia a las 7 a.m. fue un 1.4% nominal. Podemos suponer que las personas se quedaron despiertas más tarde porque no necesitaban ir a trabajar por la mañana y también dormían un poco más. El tráfico a la 1pm fue 26.4% más alto de lo normal cuando las personas podrían estar en el trabajo”.

El sitio precisa que esta data está configurada en función de cada huso horario, y que las tendencias son muy similares en el mundo.

Así se incrementaron las búsquedas del término 'coronavirus' en Pornhub | Fuente: PornHub

Respecto a las búsquedas concretas, PornHub menciona que hay un incremento notorio en las palabras “coronavirus” y “corona virus”. En los últimos 30 días, se produjeron más de 9,1 millones de búsquedas que contenían “corona” o “covid”. La regla 34 de Internet se cumple a rajatabla.

Entre los países que buscan más contenido porno sobre “Coronavirus” figuran Eslovaquia, Bulgaria, Irlanda, Malasia, Serbia y Austria como los más curiosos sobre el contenido.

