Un modelo de inteligencia artificial desarrollado por el MIT puede ayudar a combatir la COVID-19. | Fuente: Unsplash

Las personas que están infectadas por el COVID-19 y no presentan síntomas físicos de la enfermedad pueden esparcir el virus más rápido a toda una ciudad.

Por lo tanto, investigadores del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts, por sus siglas en inglés) han descubierto que se puede diferenciar a las personas asintomáticas de las personas sanas por su forma de toser. Estas pequeñas diferencias son indescifrables para el oído humano, pero una inteligencia artificial es capaz de detectarlo.

Un artículo publicado en el Journal of Engineering in Medicine and Biology detalla cómo el equipo desarrolló un modelo de inteligencia artificial que distingue a las personas asintomáticas y sanas a través de grabaciones de tos forzada, gracias a una gran base de datos de personas que enviaron sus grabaciones desde navegadores web, teléfonos y computadoras.

Los investigadores entrenaron a la red neuronal con miles de grabaciones de tos y palabras grabadas, de las cuales identificaron el 98,5% de las toses de las personas que se confirmó que tenía COVID-19, incluido el 100% de las toses de los asintomáticos.

El siguiente paso es masificar el modelo para convertirse en una herramienta de preselección gratuita y no invasiva para identificar a las personas que probablemente sean asintomáticas para COVID-19 y no lo saben.

Cualquier usuario podría toser a diario en su teléfono y saber si está infectado por COVID-19. "La implementación efectiva de esta herramienta de diagnóstico grupal podría disminuir la propagación de la pandemia si todos la usan antes de ir a un salón de clases, una fábrica o un restaurante", dice el coautor Brian Subirana, científico investigador del Laboratorio de identificación automática del MIT.

