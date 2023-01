Operadoras telefónicas solicitan respetar el libre tránsito para los empleados de call centers

Como parte de las medidas impuestas por el Ejecutivo, las fuerzas del orden deben controlar el tránsito de personas | Fuente: Andina

El estado de emergencia promulgado por el presidente Martín Vizcarra se va ejecutando de manera paulatina en todo el Perú, pero algunas condiciones no están siendo evaluadas por las fuerzas del orden, encargadas del control de personas que se dirigen a distintas actividades consideradas como prioritarias en la resolución. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) ha emitido un comunicado en el que se demanda el cumplimiento de la norma, que otorga libre tránsito a los trabajadores de call centers en telecomunicaciones.

De acuerdo con el Artículo 4 del decreto de urgencia, en el punto J se establece que los trabajadores de “medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call centers)” mantienen su derecho al libre tránsito, previa acreditación ante las autoridades. Sin embargo, en las últimas horas NIUSGEEK ha recibido reportes de las operadoras sobre la negativa que estos empleados reciben por parte de las fuerzas policías y militares, quienes argumentan que “sólo las centrales de emergencia y de salud son las que deben tener pase libre”.

Fuentes de Bitel cercanas a NIUSGEEK señalaron que “la norma menciona el tema en general, y no especifica un tipo de servicio en particular. De otra forma, las personas van a verse afectadas en los diferentes servicios que hay”. En el caso de Claro, precisaron que “el problema es de toda la industria. Se está malentendiendo porque creen que son call centers comerciales, y no. Son los que hacen el mantenimiento de casos y la atención de clientes, fundamentales en esta coyuntura”. La misma situación fue comentada por colaboradores de Entel Perú a NIUSGEEK, quienes precisaron que “se está evaluando la posibilidad de un trabajo remoto para ello”.

Debido a este impase, AFIN ha publicado un nuevo comunicado para insistir en las facilidades para el pase de colaboradores de empresas de telecomunicaciones:v

Continuidad de los servicios y el rol del personal de las empresas de telecomunicaciones

Las empresas de telecomunicaciones BITEL, CLARO, ENTEL y MOVISTAR, agrupadas a la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional - AFIN, respaldan totalmente la declaratoria de emergencia nacional dispuesta por el Gobierno Peruano para enfrentar el brote del COVID-19 y reiteran su firme compromiso de mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones que prestan, en estas difíciles circunstancias.

Para asegurar el funcionamiento de los servicios, se requiere la participación del más preciado recurso: sus colaboradores, a fin de garantizar que las redes sigan funcionando, que los canales de atención virtual brinden el soporte adecuado, y se continúe brindando información oportuna a nuestros clientes. Solicitamos al MININTER el apoyo respectivo.

Reconocemos y agradecemos el esfuerzo y compromiso de los colaboradores de estas empresas en estos momentos. Especialmente a quienes, durante los próximos días, asumen este rol tan importante en nuestras oficinas para poder facilitar la conexión de nuestros hermanos peruanos que se quedarán en casa.

Lima, 17 de marzo de 2020

