Tesla presentó buenos resultados en el primer trimestre de 2020, pero Elon Musk no está muy contento con la cuarentena. | Fuente: AFP | Fotógrafo: BRENDAN SMIALOWSKI

Elon Musk, el fundador de Tesla, calificó de "fascista" y "encarcelamiento forzado" la orden para que los ciudadanos de Estados Unidos se confinen en sus hogares durante la pandemia de COVID-19 durante la presentación de los resultados financieros del fabricante de automóviles en el primer trimestre de 2020.

Por tercer trimestre consecutivo, Tesla tuvo beneficios, 16 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, tras registrar unos ingresos de 5.985 millones en el periodo, un 32 % más que entre enero y marzo de 2019. Musk declaró al inicio de la teleconferencia con analistas y medios de comunicación para presentar los resultados que el trimestre "fue fuerte pese a los muchos problemas" sufridos en las últimas semanas por la propagación de la pandemia de COVID-19.

Posteriormente, y a preguntas de los analistas, Elon Musk lanzó una furibunda crítica de las medidas adoptadas por las autoridades de Estados Unidos, así como las de las mayorías de los países del mundo, especialmente el confinamiento de la población para ralentizar la propagación del nuevo coronavirus.

Ante la pregunta sobre la liquidez de la compañía, ya que otros fabricantes como General Motors y Ford han hecho uso de líneas de crédito por valor de miles de millones de dólares para acumular efectivo, Musk dijo que "estamos preocupados con no poder reiniciar la producción" en su planta de California.

"Sólo tenemos dos plantas de automóviles, una en Shanghai y una en Bay Area (Fremont) que es la que produce la mayoría de nuestros coches. La extensión del confinamiento o lo que deberíamos llamar el encarcelamiento forzado de la población en sus viviendas contra todos sus derechos constitucionales, y romper las libertades de las personas de forma horrible"

"No es por lo que la gente vino a Estados Unidos o construyó este país. Es un escándalo. Creará mucho daño, no sólo a Tesla sino a muchas compañías. Tesla lo superará, pero muchas otras compañías no podrán. Todo lo que la gente ha construido durante toda su vida está siendo destruido", continuó el multimillonario nacido en Suráfrica.

"Creo que la gente va a estar muy enfadada con esto. Si alguien quiere estar en su casa, se le debería permitir estar en su casa. Pero decir que no pueden dejar sus casas, y que serán arrestados si lo hacen, eso es fascista", añadió Musk, que es conocido por sus controvertidos y a veces ofensivos comentarios.

Tesla señaló en un comunicado que entre enero y marzo de 2020 ha sido la primera vez en su historia que consigue beneficios en un primer trimestre, que es "la temporada más floja" del año, y agregó que "a pesar de los problemas operacionales", fueron capaces de conseguir su "mejor primer trimestre tanto en producción como en entregas".

EFE

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer