La plataforma de venta por Internet también se une a la lucha por la desinformación del coronavirus. | Fuente: Amazon//Flash90 | Fotógrafo: Yonatan Sindel

La situación de alerta que ha propiciado el coronavirus de Wuhan no solo ha creado una concientización del cuidado de la higiene personal, sino también una miríada de personas inescrupulosas que buscan aprovecharse de la emergencia para comercializar productos falsos que, supuestamente, lidian con el virus.

Debido a esto, Amazon ha anunciado a todas las tiendas de terceros en su plataforma que eliminará cualquier listado de artículos que asegure prevenir, tratar o eliminar el coronavirus. La compañía informó de este hecho a través de un correo enviado a sus allegados, tal y como informa el portal CNBC.

Prueba de desinfectante que 'mata el coronavirus'. | Fuente: Amazon vía Hipertextual

De esta forma, productos como mascarillas, desinfectantes y derivados que se publiciten con esta falsa característica no podrán mostrarse a través de la página. La empresa avisó que los artículos que utilicen marketing médico no aprobado sobre el COVID-19 no podrán ser vendidos en la web.

Otro ejemplo de producto fraudulento publicitado en Amazon. | Fuente: Amazon vía Hipertextual

Incluso con su capacidad, Amazon aún lucha por controlar las acciones de los vendedores externos en su plataforma. Estos agentes suelen publicar productos fraudulentos en la página y, debido a esto, compradores terminan siendo estafados. Se han visto casos de venta de cajas con piedras o artículos totalmente distintos al deseado por el usuario.

Es así como Amazon se une a otras compañías como Facebook y Alibaba en su encrucijada por combatir la desinformación que existe en internet sobre el coronavirus y sus efectos, contagio, tratamiento y cura. La red social más poblada también está tomando medidas eliminando todas las fake news de sus plataformas, incluyendo Instagram.

