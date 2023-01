La medida fue iniciada en Europa. | Fuente: Pixabay

Debido a la cuarentena general en gran parte del mundo, servicios de internet están reduciendo la calidad de sus contenidos para no congestionar el tráfico de internet. Netflix es uno de ellos y ha explicado cómo lo hará.

Si ya inició en Europa, ahora la compañía de videos en streaming está ampliando su reducción del tráfico en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica.

Según explica la empresa, la resolución de las series y películas no se verá afectado (podrás ver en cualquier dispositivo), pero sí se verá con menor calidad debido a la reducción del 25% del bitrate. Es decir, estará “estirado y no tan nítido”.

Los usuarios que tengan paquetes en alta definición seguirán obteniendo esa resolución, pero "si sabes de calidad de video, notarás una leve disminución dentro de cada tipo de resolución" dice en el comunicado el vicepresidente de Entrega de Contenido, Ken Florance.

Las razones ya han sido expuestas y van acorde al pedido de las operadoras móviles de desaturar las conexiones. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, emitió un comunicado a la población para la mesura del consumo de datos en estas semanas: "En ese sentido, se hace un llamado a la población en general para un para dar un uso racional de los servicios de telecomunicaciones, tales como la telefonía fija, telefonía móvil e internet; con el objeto de evitar un incremento de tráfico que ponga en riesgo la calidad del servicio".

