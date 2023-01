Animal Crossing: New Horizon fue el escenario de una boda virtual | Fuente: Reddit

La pandemia del nuevo coronavirus no solo ha provocado que grandes eventos se cancelen, también varias personas han tenido que posponer sus celebraciones. Dos novios tuvieron que cancelar su boda física pero tuvieron la gran idea de llevar a cabo su unión matrimonial en Animal Crossing: New Horizons, juego que permite una comunicación libre y creativa.

Similar a la idea que tuvieron los alumnos japoneses que realizaron su graduación en Minecraft. El prometido de Ashmush tuvo la iniciativa de juntar a sus amigos en el juego Animal Crossing: New Horizons y sin que ella supiera.

La novia posteó la idea de su prometido en Reddit y los comentarios positivos comenzaron a llegar “¡Esto es lo más lindo que he visto en mucho tiempo!”, “¡Me encanta, felicidades!”, “¡Dios mío, este es el mejor!”

La boda no es lo único que se ha cancelado para Ashmush, su graduación de la escuela de medicina también tuvo que ser pospuesta por el COVID-19. “Mi prometido lo planeó con nuestros mejores amigos, egresé de la escuela de medicina y no voy a graduarme y nuestra boda fue cancelada. Me sentía bastante mal por perder mis hitos. Esto me hizo tan feliz que ni siquiera tengo las palabras para describir cuánto significó para mí.”

