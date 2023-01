El alto consumo de ancho de banda se cconvierte en un problema global difícil de manejar | Fuente: NASA

Para muchos, Internet es solo el servicio que sale del modem para conectarte a sitios web y aplicaciones. Si en ese proceso notamos lenta la velocidad, “la Internet es mala” o “el servicio de la operadora apesta”. Pues no se aplica en este caso. Para poner en perspectiva el problema que atraviesan distintas empresas en el mundo, el sistema de reportes DownDetector muestra el impacto del alto consumo de datos desde casa debido a la pandemia de COVID-19, la nueva cepa de coronavirus que ya provocó más de 10 mil muertes en todo el mundo.

En el caso de Netflix, por ejemplo, ha logrado controlar los problemas de servicio hoy. Sin embargo, la curva continúa creciendo en función de los usuarios que se conectan desde distintos lugares del mundo. La hora pico resultó ser las 7 de la noche (-5GMT), un horario que abarca hasta seis husos distintos – desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche en América – y un mayor nivel de consumo. Muchos reportes evidenciaban los problemas en la reproducción de video. ¿La solución momentánea? Descarga tus películas antes para no depender del ancho de banda en la noche.

A pesar de no funcionar en todo el mundo, y no adelantar el estreno de la plataforma en casi toda Europa, Disney Plus también ha tenido varios problemas durante la cuarentena. Estados Unidos y la zona sur de Inglaterra son las más demandantes del servicio.

Debido a la enorme demanda del servicio, YouTube tuvo que bajar la resolución de sus videos durante el proceso de cuarentena. La enorme cresta de las 4pm coincide con la noche europea y el amanecer japonés, detalles evidenciados en el mapa de DownDetector.

Servicios como el de Blizzard Battle.Net mostraron complicaciones durante el mediodía del jueves en la costa este de Estados Unidos. Seis de cada diez usuarios reportaban problemas en la conexión al servidor.

Xbox Live también presentó complicaciones en la experiencia de juego – 68% de los reportes apuntaban a eso -, y casi todos se concentraban en Estados Unidos a lo largo de la tarde del jueves.

Call of Duty presentó problemas similares, que coincidieron con la liberación de “Warzone” y el modo “Solo” de enfrentamientos. Los reportes apuntaban a errores en la conexión al servidor desde Europa, parte de Australia y la costa oeste de Estados Unidos. Parece que volverá a pasar en las siguientes horas.

Amazon Prime Video no presenta problemas al momento de publicar esta nota, pero hay una preocupante curva generada desde el mediodía de ayer, y que mantuvo una larga meseta hasta las 11 de la noche, superando el promedio de reportes.

En las últimas semanas, distintas operadoras han emitido recomendaciones para un uso “responsable y mesurado” de los datos y el ancho de banda. La saturación de este servicio imposibilita que las entidades de salud, telecomunicaciones, medios de comunicación e instituciones de interacción con ciudadanos para procesos remotos falle.

Te sugerimos leer