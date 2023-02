Una nueva estafa llega a través de Facebook. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Andrea Amésquita

Daniela Calderón López buscaba un nuevo teléfono durante la reciente campaña Cyber WOW hasta que encontró una oferta irresistible en Facebook que pensaba que estaba asociada a campaña de eCommerce: un iPhone 8 Plus a S/ 1,190. Es decir, un teléfono a casi la tercera parte del precio en distribuidores autorizados.

“Separé el celular e hice el depósito. Al final me dijeron que iba a llegar en cierto día. Esperé… Les escribí, no llegó y luego me bloquearon en Facebook”, contó a RPP Noticias. Ella fue estafada y no es la única.

La página TuQuejaSuma acumula una gran cantidad de denuncias sobre www.tecnope.com. Los usuarios piden la devolución de su dinero luego de depositar y no recibir nada.

La mayoría de las víctimas de esta estafa encuentran las ofertas por Facebook a través de la página “Tienda por Internet” con más de 23 mil likes.

La oferta que la afectada vio en Facebook.

“Cuando tú les escribes por Facebook, te dan la página web de www.tecnope.com. Te creas una cuenta, separas el producto y te dan la cuenta bancaria para realizar un depósito”.

Como se dio cuenta luego Daniela, www.tecnope.com solo es una fachada para brindar las cuentas para depositar. En NiusGeek probamos registrando un correo GMAIL aleatorio y segundos después ya estábamos dentro de nuestra “cuenta”.

Usamos un mail aleatorio y pudimos acceder a una cuenta. Los dueños de la página buscan que demos a comprar para pasarnos sus cuentas. Las denuncias indican que aparecían cuentas a nombre de Yesenia Morzán Torres y Pedro Antonio Corrales.

Daniela Calderón en un Facebook Live de RPP Noticias.

Mirar antes de comprar

Cuando algo parece muy bueno para ser cierto, probablemente no es real. Así sucede con TecnoPe y las ofertas que mantiene en Facebook.

La página excusa los precios bajos en “saldos de temporada y excesos de embarques” y pide pago por adelantado. Y aunque dice ser una “empresa eficiente”, asegura que sus despachos demoran entre 7 y 10 días.

A la hora de comprar por Internet, debemos revisar que se trata de un comercio de confianza.

Y si queremos ser parte de campañas como Cyber WOW, recomendamos revisar los sitios oficiales que muestran las ofertas destacadas. La oferta que Daniela encontró en Facebook no pertenecía a la iniciativa de IAB Perú, sino a un oportunista.

Actualización a las 9 de la mañana: La página de Facebook "Tienda por Internet" ya no esta disponible.

Productos con precios imbatibles en el mundo real. Una mal señal.

