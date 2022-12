Los CDN trabajan en la nube e intentan facilitar las conexiones a páginas con alcance global. | Fuente: Unsplash

Durante la mañana de este martes 8 de junio (al promediar las 5 a. m. ET), hubo lo que se ha denominado un apagón de la mitad de internet, con páginas como Twitch, Reddit y portales como The New York Times, CNN, Financial Times, y más, caídas. Y el culpable ha sido una tecnología de soporte trasero llamado Fastly.

Fastly es un servicio de Content Delivery Network (CDN), servidores distribuidos en todo el mundo que ayudan a replicar webs de sus clientes para que los usuarios puedan conectarse de forma rápida y segura con los más cercanos. Lo hacen replicando el diseño, de sus imágenes o algunos contenidos estáticos.

Al ser un servicio mundial, evita que todos los usuarios se conecten al servidor físico principal (que puede ser muy lejano), y tenga una mala experiencia web con demoras de conexión y carga. Asimismo, al tener distintos servidores interconectados, los CDN precisan dar respaldo en el caso de falla de uno de ellos.

Fastly señala que la red permite “distribuir aplicaciones y sitios más rápidos, difundir vídeos de la mejor calidad y gozar de visibilidad en tiempo real con una plataforma ágil que da prioridad a las API (interfaz de programación de aplicaciones)”.

Pero si falla, caen todos

Pero, si se presenta un error en toda su red, sus clientes serán perjudicados. Y el daño es peor cuando tiene en tu cartera a “a la mitad del internet”.

“Identificamos una configuración de servicio que provocó interrupciones en nuestros POP (miles de pequeños y dispersos puntos de presencia) a nivel mundial y hemos desactivado esa configuración. Nuestra red global vuelve a estar en línea”, señaló la empresa en medio del caos.

Los CDN son servicios distintos a los servicios de alojamiento de webs, como lo son AWS, Azure o Google Cloud. Por lo mismo, distintas páginas con distintos alojamientos en la nube fueron perjudicadas este martes sin distinción.

Para los usuarios afectados, el texto de las páginas seguía visible, pero no terminaban de cargar, los portales no presentaban un diseño ni había imágenes que acompañen.

Fastly está enfocado a páginas de grandes empresas, por lo que más gigantes usan sus servicios a comparación de otros como Cloudfare, el cual mantiene una cartera de webs de pequeñas y medianas empresas, aunque con algunos nombres como Discord, Dropbox y Pinterest.

No cayó todo internet, pero es una advertencia de lo que puede pasar si es que no se descentralizan los servicios en el ciberespacio.

