Netflix aún lidera el mercado del streaming. | Fuente: Unsplash

Disney Plus apareció en 2019 como un real rival para Netflix por la cima en el mundo del streaming. Ese mismo año, Apple TV Plus también llegó al mercado.

Marc Randolph, ex CEO de Netflix, felicitó a Disney Plus. “Tengo el más grande respeto por Disney”, indicó a Yahoo Finance.

El también cofundador de Netflix cree que Disney demostró que está comprometido con el contenido y se ha reestructurado para darle prioridad al streaming.

Disney Plus llegó a la Latinoamérica en 2020. | Fuente: Unsplash

Para Randolph, Disney está emulando, en algunas maneras, el modelo de Netflix priorizando el contenido.

Jalón de orejas a Apple

En cambio, no faltaron críticas a Apple TV Plus. Si bien el servicio de streaming de Apple tiene buenas series como The Morning Show y For All Mankind, la mayoría de sus suscriptores son gratuitos por promociones al comprar dispositivos de la compañía.

'The Morning Show' lidera Apple TV Plus con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. | Fuente: Apple

“Si Apple gastara en un trimestre en contenido lo que destina a regalar suscripciones, podría funcionar”, criticó.

Apple TV Plus es uno de los tantos servicios que Apple ofrece. | Fuente: Apple

