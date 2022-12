Estados Unidos ha vetado a Huawei acusando a la compañía china de espionaje. | Fuente: RPP

¿Se viene una solución? La compañía china Huawei expresó a través de su director ejecutivo, Liang Hua, que está dispuesta a firmar un tratado de no espionaje con Estados Unidos.

El veto impuesto por orden ejecutiva de Donald Trump ha causado un terremoto en uno de los mayores productores de smartphones a nivel mundial y líder en la tecnología 5G.

A pesar de que Huawei tiene intenciones de negociar, Liang Hua no está seguro si será posible llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

“Dado que EE.UU. no ha estado comprando productos de nosotros y podría no comprarnos en el futuro, no sé si existe la oportunidad de firmar tal acuerdo”, explicó en una reunión con periodistas estadounidenses en Shenzhen.

Este es un cambio de postura en la compañía. En el pasado su presidente Ren Zhengfei dijo que “no cambiará su gestión a petición de Estados Unidos, ni aceptará vigilancia, como hizo ZTE”. La empresa china también tuvo problemas con Estados Unidos y resolvió sus problemas tras pagar una multa de de mil millones de dólares.

La oferta de un tratado de no espionaje es similar a las que Huawei planteó a Reino Unido y Alemania.

Te sugerimos leer