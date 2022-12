Gates pide mayor compromiso con el medio ambiente en la Tierra y no en otros planetas. | Fuente: Composición

Bill Gates ha dado que hablar tras sus últimas declaraciones en torno a Elon Musk, el multimillonario que quiere llevar a la humanidad a Marte mediante su compañía SpaceX.

De acuerdo con el cofundador de Microsoft, ahora dedicado a su Fundación Bill & Melinda Gates que está trabajando contra la COVID-19, “no es una persona de Marte” y quisiera que más personalidades se concentren en el cambio climático de la Tierra y la actual pandemia que la azota.

La solución no son lo cohetes

En una entrevista con The New York Times, Gates respondió lo siguiente ante la pregunta de por qué nunca le interesó salir al espacio como sí lo están haciendo Elon Musk y Jeff Bezos.

Bueno, es importante decir que lo que hizo Elon con Tesla es una de las mayores contribuciones al cambio climático que nadie haya hecho jamás. Y sabes, subestimar a Elon no es una buena idea. No, no soy una persona de Marte. Conozco a mucha gente de Marte. Pero, ya sabes, no estoy sujeto a eso.

Y también dijo que no lo hará porque con ese dinero que invierta, puede salvar vidas:

Sabes, no voy a pagar mucho dinero porque mi fundación puede comprar vacunas contra el sarampión y salvar una vida por mil dólares. Entonces, en todo lo que hago, siempre pienso, “está bien, podría gastar esos mil dólares comprando la vacuna contra el sarampión”.

Asimismo, señaló que hay metas a llargo plazo más importantes.

Tener metas a corto plazo es muy importante. Pero si eso es todo en lo que te enfocas, entonces solo trabajarás en las cosas fáciles, como los autos de pasajeros, que Tesla y otros han hecho un gran trabajo allí. [...] Pero básicamente no estamos haciendo lo suficiente en las cosas difíciles: acero, cemento, carne. Y, lamentablemente, las cosas en las que piensa la gente, la electricidad, los automóviles de pasajeros, son un tercio del problema.

Gates ya ha hecho noticia días antes en sus entrevistas. Solo hace poco pidió a los países más ricos del mundo que empezaran a adoptar carne sintética en su plan alimenticio, aquellas que estén a base de plantas o, ¿por qué no?, las cultivadas e bioimpresas en base a células de vaca.

