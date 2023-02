La compañía habría comprometido la información de miles de usuarios. | Fuente: Avast

El CEO de Avast, Ondrej Vlcek, se disculpó con los usuarios del antivirus luego del último reporte que acusaba a la compañía de vender información personal de ellos.

A través del blog de la compañía, el directivo de la empresa se disculpó por acciones que “hirieron los sentimientos de los clientes”.

Me doy cuenta de que las noticias recientes sobre Jumpshot han herido los sentimientos de muchos de ustedes y han planteado una serie de preguntas, incluida la cuestión fundamental de la confianza. Como CEO de Avast, me siento personalmente responsable y me gustaría pedir disculpas a todos los interesados. Proteger a las personas es la máxima prioridad de Avast y debe integrarse en todo lo que hacemos en nuestro negocio y en nuestros productos. Todo lo contrario, es inaceptable.

Para entender el contexto, la información de los usuarios del antivirus era vendida en paquetes a empresas de tecnología como Google, Microsoft, Pepsi, entre otras , mediante la compañía subsidiaria Jumpshot. Al respecto, Vlcek dijo lo siguiente:

Jumpshot ha operado como una compañía independiente desde el principio, con su propia administración y junta directiva, construyendo sus productos y servicios a través de la fuente de datos proveniente de los productos antivirus Avast. Cuando asumí el cargo de CEO de Avast hace siete meses, pasé mucho tiempo reevaluando cada parte de nuestro negocio. Durante este proceso, llegué a la conclusión de que el negocio de recopilación de datos no está en línea con nuestras prioridades de privacidad como empresa en 2020 y más allá.

Finalmente, el ejecutivo menciona que cerrar Jumpshot es el paso correcto: “Creo firmemente que ayudará a Avast a centrarse y desbloquear todo su potencial para cumplir su promesa de seguridad y privacidad".

A principios de este mes tanto Mozilla como Opera han eliminado extensiones de Avast de sus tiendas de complementos y 'plugins' a raíz de los reportes.

