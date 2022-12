Las plataformas de transmisión de música ayudaron a la industria discográfica durante la pandemia. | Fuente: Unsplash

Los eventos en vivo fueron imposible de realizarse en medio de la pandemia, pero la industria musical vio un camino a través de las plataformas digitales para mantenerse a flote. Según el informe anual de RIAA (Recording Industry Association of America), los ingresos totales de música grabada aumentaron un 9.2 % alcanzando US$ 12,2 mil millones el año pasado.

Este crecimiento fue sostenido principalmente por los ingresos provenientes de los servicios de transmisión. La plataformas digitales generaron US$ 10,1 mil millones en ingresos el año pasado, en comparación con los US$ 8,9 mil millones obtenidos en 2019.

De todas las plataformas existentes, las más populares como Spotify y Apple Music fueron los mayores contribuyentes, entre los dos generaron US$ 7 mil millones. Además, la pandemia impulsó el crecimiento de los suscriptores de 60,4 millones a 75,5 millones.

En el gráfico se puede apreciar el enorme aporte de las plataformas de streaming de música. | Fuente: RIAA

¿Quién se lleva el dinero?

Pese a los buenos números en el informe de RIAA, éste no especifica hacia dónde se dirige el dinero generado por las plataformas digitales. El modelo de negocio de la transmisión de música es pagar a las grandes estrellas de la música, pero este modelo no representa un ingreso fuerte para los músicos independientes o artistas más pequeños. Esta situación ha sido continuo en el mundo de la música, pero la pandemia no ha hecho más que agravar el problema.

Hay un grupo considerable de músicos pequeños que no pudieron ser parte de este crecimiento en la industria de la música, ya que su visibilidad en poca y realizar giras fue imposible. Ahí podría haber un nicho que las plataformas pueden abordar y crear un modelo más equitativo.

