Buenas noticias para afrontar la cuarentena. HBO GO ha decidido regalar su contenido para los ciudadanos estadounidense, un país que ha pasado a ser el epicentro del pandemia de COVID-19 y que ya cuenta hasta el momento con más de 350 mil infectados y supera la cifra de 10 mil fallecidos.

Ante este panorama, HBO GO quiere animar a las personas a mantenerse en casa con cientos de horas de programación gratuita. La compañía de televisión informó en un comunicado que ofrece “docenas de series gratis, documentales y películas de Hit Warner Bros. en HBO NOW y HBO GO a partir del 3 de abril “

En concreto, la compañía está ofreciendo casi 500 horas de programación donde incluye episodios de icónicas series como The Sopranos, Veep, Six Feet Under y The Wire. Además se podrá disfrutar de películas como Pokémon Detective Pikachu, The Lego Movie 2; y documentales que incluyen McMillon $ y The Case Against Adnan Syed.

Podrás acceder sin una suscripción hasta fines de abril a través de las aplicaciones de HBO o accediendo a hbonow.com o hbogo.com. Sin embargo, solo está disponible para Estados Unidos y se espera que esta medida se extienda a más países.

