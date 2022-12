Tim Cook es llamado a testificar en el juicio de Apple vs Epic Games. | Fuente: Flickr

En un capítulo más de este largo juicio entre Epic Games y Apple, la compañía tecnológica de Cupertino mando a llamar al CEO Tim Cook para culminar con tres semanas de testimonios. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers realizó una serie de cuestionamientos a Cook sobre el modelo comercial de Apple.

Este juicio está acercándose a su final y en estos últimos capítulos, la jueza de distrito presionó al CEO de Apple sobre la relación con los desarrolladores.

Rogers cuestionó a Apple sobre el alto número de desarrolladores insatisfechos (cerca del 40%), ante esta pregunta, Cook respondió que siempre hubo una "fricción" por la alta cantidad de aplicaciones rechazadas, pero que esta fricción es "buena para los usuarios porque les permite saber que es segura y confiable", según Engadget.

La jueza respondió que "no parece que sienta presión o competencia para cambiar la forma en que actúa para abordar las preocupaciones de los desarrolladores".

Epic reclama que Apple mantiene un modelo de negocio cerrado en App Store. | Fuente: Unsplash

App Store y su modelo de negocio

Otro aspecto que cuestionó la jueza Rogers es sobre el modelo de negocio que tiene App Store y señaló que la mayoría de los ingresos proviene de los juegos. La jueza preguntó a Cook por qué los desarrolladores no pueden usar otros métodos de pago para vender dentro de la aplicación, o al menos informar al usuario que puede realizar estas compras en otro lugar.

"Si querían ir a comprar un Pase de batalla o V-Bucks (moneda de Fortnite) más baratos, y no saben que tienen esa opción, ¿cuál es el problema con que Apple les dé esa opción?", preguntó Rogers.

Ante esta pregunta el CEO de Apple respondió que, si permitían que los usuarios se vinculen de esa manera, "en esencia renunciaríamos a nuestro rendimiento total de nuestra (propiedad intelectual)."

Rogers presionó más. "La industria del juego parece estar generando una cantidad desproporcionada de dinero en relación con la propiedad intelectual que les está dando a ellos ya todos los demás. En cierto sentido, es casi como si estuvieran subsidiando a todos los demás", dijo.

Fortnite no se puede descargar actualmente en la App Store. | Fuente: Unsplash

Final apretado

El final de este juicio se está volviendo cada vez más complicado. Por un lado, Apple defiende fuertemente su modelo de negocio en la App Store, mientras que la jueza mantiene una posición de que hay una desproporción entre los usuarios y los desarrolladores de iPhone.

El veredicto de Epic vs. Apple no se sabrá durante varias semanas, y queda un día de argumentos en la corte. Este intercambio de palabras entre la jueza y Cook solo revela la posición de Apple, y evidentemente no significa que se le concederá todas las demandas a Epic.

Sin embargo, los comentarios de Rogers sugieren que mantiene alto el argumento de Epic de que Apple tiene mucho control sobre una parte del sistema iOS.

