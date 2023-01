Los rumores del proyecto datan de años, pero han tomado fuerza en los últimos meses. | Fuente: Apple

Tim Cook, CEO de Apple, ha respondido una serie de preguntas sobre la compañía y ha hablado acerca del tan rumoreado Apple Car.

En entrevista para un podcast del New York Times, la periodista Kara Swisher hizo todo lo posible para obtener algo de información del auto eléctrico, pero Cook supo ser diplomático en las respuestas.

"En términos del trabajo que estamos haciendo allí, obviamente, voy a ser un poco recatado al respecto", dijo Tim Cook.

Continuó: “La autonomía en sí es una tecnología central ... si uno da un paso atrás, el automóvil, en muchos sentidos, es un robot. Un auto autónomo es un robot. Entonces, hay muchas cosas que puede hacer con autonomía. Y veremos qué hace Apple. Investigamos tantas cosas internamente. Muchos de ellos nunca ven la luz del día. No estoy diciendo que uno no lo hará".

No, pero tal vez

Swisher, todavía interesado en la primicia, le pregunta a Tim Cook si la tecnología autónoma de Apple estaría "en la forma de un automóvil o en la tecnología dentro de un automóvil". Pero él se negó a responder la pregunta.

El periodista no se detiene ahí y le dice a Tim Cook: “Creo que tiene que ser un automóvil. No puedes simplemente hacer la tecnología ... no eres Google".

Cook responde: “Nos encanta integrar hardware, software y servicios, y encontrar los puntos de intersección de esos porque creemos que ahí es donde ocurre la magia. Y eso es lo que nos encanta hacer. Y nos encanta ser dueños de la tecnología primaria que está alrededor de eso".

Según los informes, Apple estuvo en conversaciones con el gigante automovilístico coreano Hyundai, pero esas discusiones aparentemente se estancaron en febrero de 2021, aunque no está claro por qué. Por el momento, el futuro de este rumoreado dispositivo no está confirmado.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuédateEnCasa

Te sugerimos leer