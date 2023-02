Esto es lo que cuestan las cuatro ruedas para la Mac Pro. | Fuente: RPP

El ya caro modelo más reciente de la Mac Pro de Apple se ganó críticas debido al alto precio de accesorios como las ruedas, que costaban US$ 400 cuando eran compradas como parte del paquete.

Pero Apple siempre puede superarse. Si ya compraste la computadora que tiene un precio mínimo de US$ 5 mil sin las ruedas, puedes adquirirlas por separado… por US$ 699.

Recordemos que estas ruedas no tienen frenos, así que es posible que tu Mac Pro se vaya rodando.

Si lo tuyo no es la movilidad, no te preocupes. También se venden por separado patas para la Mac Pro. El kit está US$ 299.

Para tomar en cuenta, es más barato comprar un nuevo iPhone SE (US$ 399) que las ruedas de la Mac Pro.

