Recientemente informamos sobre el hermano de Pablo Escobar y su “nuevo teléfono”. Una insólita demanda multimillonaria por parte de Roberto Escobar contra Apple es parte de la campaña de promoción de un celular que no debes comprar.

Roberto Escobar indica en la demanda presentada en California que compró un iPhone X el 10 de abril de 2018 en Medellín luego de que un vendedor le aseguró que era un dispositivo muy seguro y libre de vulnerabilidades.

Sin embargo, en enero de 2019 recibió una amenaza de muerte en su hogar de una persona que asegura haber encontrado su ubicación vía un bug de Facetime que daba acceso a la cámara y micrófono de los iPhone.

El fundador de Escobar Inc. indica que además del daño emocional causado, ha tenido que aumentar la seguridad para él y su familia. Estima sus gastos en US$ 100 millones.

Por eso demanda a Apple por tres cargos, pidiendo una indemnización por cada uno: incumplimiento de contrato (US$ 100 millones), negligencia (US$ 500 millones) y daño emocional (US$ 2,000 millones). Una friolera de US$ 2.6 millones.

Es muy probable que la demanda sea desestimada antes de que llegue a un juicio. Lo curioso es que Escobar Inc. ahora vende un iPhone 11 Pro “chapado en oro” a pesar de que Apple le hizo “tanto daño” a su fundador.

