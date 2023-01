Apple ofrece recursos gratuitos para apoyar la enseñanza en la programación de Xcode y Swift. | Fuente: Apple

Apple anunció sus planes para un nuevo recurso gratuito destinado a ayudar a los educadores de todos los niveles a adquirir capacidades de enseñar Swift y Xcode, lo úlitmo en iniciativas educativas de Apple centradas en alentar a más estudiantes a aprender sobre el desarrollo de aplicaciones.

Hoy, Apple comenzará a ofrecer capacitación gratuita en línea a profesores que servirá como introducción a su plan de estudios 'Develop in Swift'.

"Los participantes aprenderán el conocimiento básico necesario para enseñar Swift y Xcode directamente de los expertos de Apple, lo que lo convierte en un curso introductorio ideal para la enseñanza de Desarrollo en Swift en cualquier entorno educativo", dice Apple.

La nueva serie incluirá cuatro libros, "Develop in Swift Explorations", "Develop in Swift AP CS Principles", y "Develop in Swift Fundamentals", disponibles ahora. Un quinto libro será "Develop in Swift Data Collections", estará disponible a finales de julio. Todos los libros estarán alojados en Apple Books.

Apple señaló que la Computer Science Teachers Association afirma que menos del 50% de todas las escuelas secundarias estadounidenses ofrecen clases de informática hoy en día y que muchos estudiantes universitarios no pueden ingresar a los cursos de informática necesarios para graduarse, debido a la escasez de maestros.

"Como parte de nuestro compromiso de ayudar a ampliar el acceso a la educación en ciencias de la computación, estamos encantados de agregar un nuevo curso de aprendizaje profesional para ayudar a más educadores, independientemente de su experiencia, a tener la oportunidad de aprender codificación y enseñar a la próxima generación de desarrolladores y diseñadores ", dice Susan Prescott, vicepresidenta de Mercados, Aplicaciones y Servicios de Apple.

También hay material para los padres, Apple agregó un nuevo conjunto de recursos de aprendizaje remoto para mayores de 10 años, que incluye "A Quick Start to Code" con 10 desafíos de codificación en iPad o Mac.

Además, hay recursos en el sitio web Learning from Home de Apple, esta página incluye videos y conferencias virtuales sobre aprendizaje remoto, opciones para programar sesiones de coaching virutales individuales y organizadas por educadores en Apple.

