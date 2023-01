HBO Go dejará de existir para simplificar los servicios de HBO. | Fuente: RPP

HBO quiere simplificar las cosas. Warner Media de AT&T anunció que discontinuará su aplicación HBO Go el 31 de julio, ahora que la aplicación de HBO Max está 'ampliamente distribuida'. La aplicación HBO Now se mantendrá igual, solo cambiará de nombre a únicamente HBO.

HBO Go es la primera aplicación de transmisión de la red que permite a los suscriptores de TV paga de HBO mirar a través de Internet. HBO Now es la aplicación de transmisión independiente del canal que permite a los usuarios suscribirse al contenido de HBO sin ningún otro paquete para televisión.

Para evitar más confusiones, la compañía tendrá dos aplicaciones de transmisión, HBO Max y HBO, en lugar de tres.

Natalie Jarvey de The Hollywood Reporter, informó que HBO Go desaparecerá por completo, y HBO Now simplemente se conocerá como HBO.

Pero, existe otro problema. HBO Max no está disponible en los productos Roku o Amazon Fire TV, que es aproximandamente el 70% del mercado de decodificadores domésticos en Estados Unidos. Sin embargo, HBO Go está disponible en esos dispositivos, según la información de CNET.

Warner Media hasta ahora no posee un acuerdo con Roku y Amazon para admitir HBO Max. Cuando HBO Go se reitre, las personas que contaron con la aplicación para ver HBO con Roku o Fire TV deberán ver a través de su cable, satélite u otro decodificador o vivir sin HBO.

"La gran mayoría del uso de HBO Go ocurre en plataformas con las que actualmente tenemos acuerdos de HBO Max", dijo la portavoz de HBO Max. "Si bien aún no tenemos un acuerdo de distribución con Amazon o Roku, seguimos comprometidos a hacer que HBO Max esté disponible en todas las plataformas posibles para la mayor cantidad de espectadores posible".

Warner Media tiene hasta finales del próximo mes para poder abordar las preguntas y encontrar una solución a esta confusión ya que puede resultar problemático para hacer competir a HBO Max contra Netflix o Disney Plus.

