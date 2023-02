Islandia lanza campaña para que las personas alivien su estrés. | Fuente: youneediceland

Muchos se sienten cada vez más estresados y frustrados debido a esta situación de pandemia de COVID-19 en todos los países, pero Islandia parece tener la respuesta. El país europeo lanzó su campaña 'Let It Out', una iniciativa que alienta a todos a grabar sus gritos de frustración y liberarlos en los hermosos y vastos lugares de Islandia.

Los gritos no solo se transmiten en el sitio web de la iniciativa, sino que también se reproducen en siete lugares remotos del país a través de altavoces de color amarillo brillante. Todos los que participen recibirán un video de su propio grito en una de las ubicaciones.

"Has pasado por muchas cosas este año y parece que necesitas el lugar perfecto para dejar salir tus frustraciones", dice Promotion Iceland. "En algún lugar grande, vasto y sin tocar. Parece que necesitas Islandia. Graba tu grito y lo lanzaremos en los hermosos y amplios espacios de Islandia. Y cuando estés listo, ven a soltarlo de verdad. sentirse mejor, lo prometemos."

El video promocional presenta a personas haciendo rompecabezas y cortándose mal el cabello, actividades en el hogar que se hicieron populares durante el encierro. El montaje es seguido de personas que gritan en el abismo.

Puede vistiar su sitio web y participar grabando tu grito mientras miras numerosas fotos de la vida salvaje y los paisajes hermosos de Islandia. Los gritos previamente grabados, junto con los nombres y países correspondientes, se transmiten mientras navegas por la página web, en caso prefieras escuchar el desestrés de otra persona.

