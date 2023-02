Amazon contrata con compañía incluida en la lista negra de Estados Unidos. | Fuente: Getty Images

Amazon adquirió un lote de cámaras para tomar la temperatura de los trabajadores durante los brotes de coronavirus de una empresa que Estados Unidos colocó en la lista negra. una relación de entidades observadas por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos que suponen una amenaza a la seguridad nacional. En esta lista se encuentra HUAWEI desde el 16 de marzo de 2019.

Se trata de Zhejiand Dahua Technology Co Ltd de China, empresa que envió 1,500 cámaras con un valor cercano a los USD$ 10 millones, según lo informado por The Guardian. Por lo menos, 500 sistemas Dahua son para uso de Amazon en los Estados Unidos.

Sin embargo, esta compra hecha por Amazon es legal, porque las normas de adjudicaciones y exportaciones con compañías en la lista negra se aplican con el gobierno de Estados Unidos y no detiene las negociaciones del sector privado.

Amazon se negó a dar declaraciones por la compra de cámaras Dahua, pero dijo que su sistema cumple con las leyes nacionales, estatales y locales, y que el control de temperatura es para "apoyar la salud y la seguridad de nuestros empleados, que continúan brindando un servicio crítico en nuestras comunidades".

Además, la compañía añadió que está implementando cámaras termográficas de "múltiples" fabricantes, que decidió no nombrar. Pero, Amazon ya recibió críticas por parte de políticos estadounidenses. "Es preocupante saber que las compañías estadounidenses conocidas continúan haciendo la vista gorda a las compañías que están alimentando el brutal trato del partido comunista chino a tanta gente", dijo el máximo republicano en el comité de asuntos exteriores de la Cámara, Michael McCaul, en reacción a la noticia.

