Gates participa en la creación de una vacuna contra la enfermedad. | Fuente: AFP

Bill Gates ha hecho noticia en medio de la pandemia porque la gente lo vincula a una gran cantidad de teorías de conspiración que afirmaban que tenía que ver en la propagación mundial de la COVID-19. 5G, microchips y más temas han sido puestos en debate, pero él nuevamente ha rechazado esas afirmaciones.

En medio de una entrevista con CBS Evening News, Gates ha rechazado la teoría que menciona que quiere que se desarrolle una vacuna masiva contra el nuevo coronavirus para poder usarla para plantar microchips en las personas.

Norah O’Donnell, presentadora del show, fue clara en la pregunta “¿quieres una vacuna para poder implantar microchips en las personas?”, a lo que Gates contestó: "No. No hay ninguna conexión entre ninguna de estas vacunas y ningún tipo de rastreo. No sé de dónde vino eso".

El ex líder de Microsoft negó saber de dónde provenían estas teorías. También dijo que algunas de las teorías son "profundamente irónicas", dado su trabajo para promover la salud global.

Junto a su esposa, Gates ha donado 250 millones de dólares en la prueba de tratamientos y vacunas contra la enfermedad. En general, Gates cree que "muchas personas" estarán dispuestas a vacunarse y que la inmunidad colectiva podría lograrse si entre el 70% y el 80% de las personas lo hacen.

