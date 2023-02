Estas bombillas de luz se unen al cortauñas, inodoro, cama y purificador de frutas de la firma china. | Fuente: Xiaomi

Una vez más, Xiaomi se ha convertido en tendencia al revelar su próximo proyecto. La compañía china ha comenzado una campaña de crowdfunding para financiar las Mijia Mesh, unas bombillas de luz compatibles con Xiao AI, la Inteligencia Artificial compatible con la plataforma Mi Home para casas inteligentes.

Estos dispositivos son cuentan con conexión Bluetooth mediante la cual pueden explotar al máximo la tecnología Mesh. Este sistema permite que toda una red de bombillas se conecte entre sí para poder realizar los comandos de Smart House mediante la plataforma diseñada especialmente por Xiaomi.

Imagen promocional de las bombillas de luz con tecnología Mesh. | Fuente: Xiaomi

A través de este sistema, las luces podrán reaccionar a diversas acciones que se realicen en la casa como abrir una puerta. Esto es posible gracias a la sincronización entre las bombillas de luz ubicadas en distintas partes de la casa. No obstante, estas funcionan con un Gateway específico por lo que no pueden ser sincronizados con instalaciones que no usen esta tecnología.

Por ahora, estas bombillas de luz inteligentes solo se encuentran disponibles en el mercado chino a un precio de 17 yuanes ($3 aproximadamente). Se espera que, al ser liberadas a otras regiones, lleguen a costar un precio de 29 yuanes (un promedio de $4 -5). Las bombillas tienen una potencia de 5W y un total de 500 lúmenes con un rango de color entre 2700k y 6500k.

